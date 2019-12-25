Вирощування рослин та особлива ванна: у Facebook передбачили тренди 2020

Соцмережа Facebook поділилась новим прогнозом трендів на 2020 рік на основі аналізу всіх тем, які обговорювались за останні два роки. Деякі з цих пунктів дивують!

Facebook випустив повний звіт про ймовірні тренди у новому році на своєму блозі. Фахівці відстежували найактивніші теми, які хвилювали користувачів, та визначили 5 топів, які будуть справді популярними у 2020 році.

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Питання екології за останні кілька років почало притягувати значно більше уваги, тому саме розвиток та уникнення негативних наслідків для навколишнього середовища – це ключова тема нового року.

Зміна каналів – ще один гарячий тренд, який показує, як люди все частіше користуються новими медіа, щоб розвиватись, ділитись власними уміннями. Приміром, американська індустрія розваг вже створює подкасти для телешоу, мексиканські художники завойовують соцмережі, а індонезійські геймери змінюють комп'ютери та смартфони, з якими беруть участь у кіберзмаганннях.

Практична робота – це теж круто. Ще один тренд, у рамках якого люди більше уваги звертають на роботу не лише мізками. У Канаді активніше вирощують рослини вдома, в Індії – пішки мандрують країною, а бразильці обожнюють лазерну різьбу та 3D-друк.

Повернення до основ – саме так звучить четвертий тренд, який передбачає, що люди зменшать кількість послуг та речей до мінімуму. Приміром, австралійці шукають спеціальні продукти, щоб покращити здоров'я кишківника, філіппінці зменшують кількість всіх процедур догляду за шкірою, не забуваючи про захист від сонця, а французи активно використовують додатки, щоб перевірити, чи у їхніх звичайних речах немає нічого шкідливого.

Перетворення звичайних моментів в особливі. Це фінальний і справді крутий тренд. Тому британці перетворюють похід у спортзал у справжню вечірку, американці роблять прийом ванни з усіма спа-процедурами та розкішною атмосферою, а в Таїланді почала активно розвиватись кавова сфера, оскільки люди часто вважають, що традиційний ранковий напій – це дещо особливе.

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