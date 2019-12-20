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Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
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Упродовж останніх 10 років ми сумували з Кіану Рівзом, танцювали під Harlem Shake, ламали інтернет через Кім Кардашян і захоплювались Малюком Йодою. До вашої уваги головні меми десятиліття, які смішили нас до сліз.
Добірку найкращих мемів склало видання Huffington Post. Згадуємо головні приколи десятиліття!
2010: Сумний Кіану
Фото самотнього Кіану Рівза, який їсть сендвіч на лавці в парку Нью-Йорка, й досі користується популярністю. Користувачі активно фотошоплять знімок, додаючи до нього нових героїв або навпаки переносячи самого актора в інший контекст.
2011: Поблажливий Вонка
Головний герой мюзиклу "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" 1971 року прославився аж в 2011-му. І досі його фото використовують, щоб показати свою недовіру або й поблажливість.
2012: Grumpy Cat
Кішка на кличку Соус Тардар стала зіркою мережі після того, як господарі опублікували її фото на форумі Reddit. Користувачам мережі припав до душі роздратований вираз морди кішки, тож незабаром її господарі ще й створили своїй улюблениці сайт та сторінки в соцмережах. У 2019-му Grumpy Cat зібрала вже понад 8 мільйонів підписників у Facebook, однак у травні цього року вона померла.
2013: Harlem Shake
Мем виник з легкої руки відеоблогера Джорджа Міллера, який переодягнувся у персонажа свого каналу Pink Guy та зняв із друзями ролик під суперхіт Harlem Shake американського музиканта Baauer. Під час приспіву герої починають хаотично рухатися. 30-секундне відео стало популярним, а інші користувачі започаткували флешмоб, намагаючися повторити ці рухи в різних умовах.
2014: Кім Кардашян
Авторкою мему стала американська зірка Кім Кардашян, провокаційне фото якої з'явилось на обкладинці журналу Paper. На знімку знаменитість "наливає" шампанське у келих, який стоїть на її сідницях. Після цього користувачі соцмереж запустили хештег #BreakTheInternet, намагаючись відтворити позу селебріті.
2015: Сукня-ілюзія
Мама нареченої з Шотландії купила сукню та надіслала дочці її фото. Однак через не дуже якісне зображення виникла оптична ілюзія. Інтернет-юзери довго сперечалися щодо справжнього кольору сукні: блакитно-чорного чи біло-золотого.
2016: Жабеня Керміт
Ця зелена лялька-жаба була головним героєм численних спектаклів "Маппет", особливо "Вулиця Сезам" та "Маппет Шоу", а також інших телесеріалів та фільмів. Її автором є Джим Хенсон. І хоча Керміт вперше з'явився на екранах ще в 1955 році, скріншоти програм з ним розлетілися на меми та використовуються досі. Одним із найпопулярніших є зображення жабеняти із його лихим двійником.
Жабеня Пепе
Жабеня Пепе створив художник Метт Ф'юрі ще у 2005 році для коміксу "Boy's Club". Картинка стала особливо популярною після того, як її запостив Трамп під час передвиборчої кампанії.
2017: Зрадливий хлопець
Стокове фото "невірного хлопця" (distracted boyfriend), автором якого став іспанський фотограф Антоніо Гіллем, породило безліч мемів у мережі. Цією світлиною і дотепер ілюструють різні форми зради й не тільки.
Чоловік, що кліпає
Дрю Скенлон – саме він є тим знаменитим чоловіком із недовірливим поглядом. У грудні 2013 року відеоредактор та подкастер з'явився в епізоді "Unprofessional Fridays" на веб-сайті GiantBomb. Коли співзасновник сайту Джефф Герстманн сказав фразу "землеробство з моєю мотикою", Скенлон відреагував здивованим морганням.
2018: Сварка байкерів
Прикол виник на основі серії американського реаліті-шоу American Chopper, у якій батько Пол Тевтол-старший та син Пол Тевтол-молодший лаються. У кінці син кидає стілець і звільняється з роботи. Картинки цього сюжету запостили на форумах, а користувачі придумували до них смішні підписи.
2019: Малюк Йода
Цьогоріч стрімінговий сервіс Disney+ випустив космічний вестерн "Мандалорець", який входить до всесвіту "Зоряних війн". Головним героєм серіалу став представник майже винищеної раси мандалорців, найкращих у галактиці мисливців за головами. Утім, славу здобув представник раси магістра Йоди – Малюк Йода.
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