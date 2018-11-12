Виробник пилососів Dyson може випустити очищувач повітря з вбудованими навушниками

В арсеналі компанії Dyson досить багато побутових очищувачів повітря, але, як повідомляє видання Bloomberg, британський виробник розглядає можливість випустити абсолютно нетипову модель пристрою.

Принаймні, на це вказує патентна заявка, яку компанія подала до Британської відомство інтелектуальної власності. Згідно з документом, це незвичайний гаджет, який є портативним очищувач повітря, і водночас, може виступати в ролі навушників.

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Носимі очищувачі повітря масово поширені в Китаї і в деяких інших азіатських країнах, де забруднення повітря є однією з головних проблем. Цього року найбільше очищувачів було продано в Шанхаї – місті, яке часто накриває густий смог. Реалізація очищувачів повітря в країнах Азії дозволила Dyson збільшити свої прибутки на 40% у 2017 році. Виторг компанії склав $ 4,6 млрд, і три чверті цієї суми – це операції на азіатському ринку.

В Азії шалено популярні такі маски / Jing Daily

Представники компанії відмовилися що-небудь коментувати. Проте, очищувач повітря з навушниками не виглядає чимось таким, що виходить за межі можливостей виробника. Зрештою, компанія Dyson, яка знайома нам завдяки пилососам, планує створити свій власний електромобіль.

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