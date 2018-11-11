Крутий стартап: пов'язка Edge, яка робить людей розумнішими

Каліфорнійський стартап Humm розробив пов'язку-гарнітуру Edge, здатну зробити людину трохи розумнішою. Вона стимулює частину мозку, що відповідає за навчання і пам'ять.

Аксесуар можна використовувати під час роботи або в іграх, зав'язаних на розумовій діяльності, щоб досягти найкращих результатів. Творці жартома кажуть, що їх розробку можна вважати біочітерством.

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Гарнітура Edge нагадує спортивну пов'язку на лоб. Вона оснащена датчиками, що посилають електричні сигнали в префронтальну кору мозку. За словами розробників, це стимулює мозок і змушує його працювати активніше, підвищуючи тим самим когнітивні здібності людини.

Ми впливаємо електрикою на частину мозку, щоб допомогти людині зосередитися та навчитися чомусь новому. Ми використовуємо точковий вплив, щоб трохи прискорити деякі мозкові хвилі, – розповів глава Humm Йен Макінтайр.

Представники компанії стверджують, що гарнітуру потрібно використовувати за 15 хвилин перед початком роботи або іншої розумової діяльності. Ефект від неї триває не менше ніж годину. Крім підвищення когнітивних здібностей вона також сприяє збільшенню стресостійкості. Тому прилад можна використовувати перед сном, щоб поліпшити якість відпочинку.

Пов'язка сприятиме розумовим здібностям

Розробники запевняють, що гарнітура Edge повністю безпечна у використанні і пройшла всі необхідні тести. Вартість пристрою варіюється в межах від $ 300 до $ 500. Його випуск запланований на 2019 рік.

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