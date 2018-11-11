Норвежець винайшов автоматичний заколисувач для немовлят

Столі Флатакер вирішив розробити пристрій для заколисування дітей, тому що його син дуже погано спав у дитинстві. Норвежець стверджує, що до нього ніхто не зумів розв'язати ту задачу. Так і з'явився Sleepytroll.

Як повідомляється, гаджет працює на батарейках, його можна прикріпити до ліжечка, коляски та навіть до дитячого стільчика. Пристрій оснащений мікрофоном і датчиками руху й активується, якщо дитина починає рухатися або видає звуки.

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Винахідник стверджує, що заколисувач вібрує несильно і розгойдує колиску плавно, при цьому доступні три режими роботи для колисок різних розмірів і маси.

Sleepytroll спростить життя молодих батьків

Sleepytroll працює три хвилини, щоб не привчати дитину до постійного заколисування. Крім того, гаджет можна вручну активувати на півгодини, після чого пристрій вимкнеться автоматично.

Винахідник порівнює Sleepytroll з третьою рукою, якої часто не вистачає молодим батькам.

Sleepytroll створений не для того, щоб позбавити вас можливості піклуватися про свою дитину. Він потрібен для того, щоб у вас був відпочинок, необхідний для того, щоб бути хорошим батьком, – говорить розробник.

Sleepytroll – компактний заколисувач

За словами Флатакера, він живе як звичайний скандинав, тобто проводить багато часу на природі разом з сім'єю. Саме тому його пристрій захищений від вологи та підходить для використання в будь-яку погоду.

Норвежець сподівається налагодити масове виробництво автоматичного заколисувача. Для цього він збирає гроші на сайті Kickstarter. Ціна пристрою, коли він потрапить у роздрібний продаж, складе близько $ 180.

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