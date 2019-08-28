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Виробник гіперкарів Pagani задумався про випуск позашляховика
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Засновник італійської компанії Pagani Гораціо Пагані розповів, що керівництво всерйоз розглядає варіант випустити на ринок перший позашляховик. Він може з'явитися до 2026 року.
Пагані заявив в інтерв'ю, що марка хоче зробити щось "радикальне" до 2026 року. За його словами, керівництво навіть розглядає варіант випустити перший в історії марки позашляховик. Якщо коли-небудь на ринку з'явиться кросовер з шильдиком Pagani, його вартість точно буде не менше трьох мільйонів євро. Однак, як додав Пагані, навіть на такий автомобіль знайдеться покупець.
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Якщо позашляховику дадуть зелене світло, італійський виробник хоче розробляти модель спільно з інженерами Mercedes-Benz. Пагані зауважив, що німецький партнер давно працює в цьому сегменті і міг би поділитися своїми платформами.
Крім того, Пагані розповів, що наступник Huayra, який поки що відомий під індексом C10, отримає електричну силову установку. В якості основного гіперкар оснастять традиційним ДВЗ – V-подібним 12-циліндровим, яким з виробником поділилися колеги з Mercedes. Але крім V12 у моторній гамі з'явиться і повністю електричний двигун.
У С10 буде звичайний V12, але водночас з'явиться і повністю електричний автомобіль. Він не буде побудований на тій же платформі – ми доопрацюємо її.
Засновник марки пояснив, що зараз покупці стають молодшими. Якщо раніше автомобілями Pagani цікавилися в основному колекціонери старше 50 років, то зараз більшість нашої клієнтської бази – молоді люди, для яких важливі питання екології й електрифікації.
Останньою новинкою, яку представив виробник, стала модель Huayra BC Roadster. Автомобіль отримав інноваційний монокок з композиту наступного покоління, а також 800-сильний мотор V12 об'ємом 6,0 літра. Тираж родстера обмежений 40 екземплярами. Стартова ціна – 3 085 000 євро.
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