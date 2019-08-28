Виробник гіперкарів Pagani задумався про випуск позашляховика

Позашляховик Pagani може з'явитися через кілька років

Засновник італійської компанії Pagani Гораціо Пагані розповів, що керівництво всерйоз розглядає варіант випустити на ринок перший позашляховик. Він може з'явитися до 2026 року.

Пагані заявив в інтерв'ю, що марка хоче зробити щось "радикальне" до 2026 року. За його словами, керівництво навіть розглядає варіант випустити перший в історії марки позашляховик. Якщо коли-небудь на ринку з'явиться кросовер з шильдиком Pagani, його вартість точно буде не менше трьох мільйонів євро. Однак, як додав Пагані, навіть на такий автомобіль знайдеться покупець.

І ще: У мережі з'явилося нове зображення Mercedes-Benz GLE Coupe

Якщо позашляховику дадуть зелене світло, італійський виробник хоче розробляти модель спільно з інженерами Mercedes-Benz. Пагані зауважив, що німецький партнер давно працює в цьому сегменті і міг би поділитися своїми платформами.

Крім того, Пагані розповів, що наступник Huayra, який поки що відомий під індексом C10, отримає електричну силову установку. В якості основного гіперкар оснастять традиційним ДВЗ – V-подібним 12-циліндровим, яким з виробником поділилися колеги з Mercedes. Але крім V12 у моторній гамі з'явиться і повністю електричний двигун.

Наразі Pagani випускає лише гіперкари, але все може змінитися

У С10 буде звичайний V12, але водночас з'явиться і повністю електричний автомобіль. Він не буде побудований на тій же платформі – ми доопрацюємо її.

Засновник марки пояснив, що зараз покупці стають молодшими. Якщо раніше автомобілями Pagani цікавилися в основному колекціонери старше 50 років, то зараз більшість нашої клієнтської бази – молоді люди, для яких важливі питання екології й електрифікації.

Останньою новинкою, яку представив виробник, стала модель Huayra BC Roadster. Автомобіль отримав інноваційний монокок з композиту наступного покоління, а також 800-сильний мотор V12 об'ємом 6,0 літра. Тираж родстера обмежений 40 екземплярами. Стартова ціна – 3 085 000 євро.

Читайте також: Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga або Porsche Cayenne: хто потужніший