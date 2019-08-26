Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga або Porsche Cayenne: хто потужніший

YouTube-канал Carwow порівняв у перетягуванні канату нові Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo і Bentley Bentayga Speed. Потужні бензинові мотори, дорожні шини, зелений британський газон і... несподівана кінцівка ролика.

У динаміці на твердому покритті кросоверам концерну VAG, спроектованим на платформі MLB немає рівних: і Cayenne Turbo, і Bentley Bentayga W12 швидші за новий Mercedes-AMG G 63. Але на ґрунті все може бути інакше.

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Спочатку "зарядженому" Mercedes-AMG G 63 кинув рукавичку Cayenne Turbo третього покоління, а потім на арену вийшов найшвидший у світі SUV з точки зору максимальної швидкості – Bentley Bentayga Speed.

У Mercedes-AMG G 63 під капотом 4,0-літровий V8 потужністю в 585 кінських сил і обертовим моментом в 850 Нм. Найпотужніший Mercedes-AMG G 63 важить 2560 кілограмів.

Porsche Cayenne Turbo з аналогічним за обсягом турбомотором на 300 кілограмів легший, поступається у потужності 35 кінськими силами, а в моменті, що крутить – 80 Нм. Bentley Bentayga Speed ​​рухається завдяки 6,0-літровому W12 віддачею у 635 кінських сил (крутний момент – 900 Нм). Bentayga на 70 кілограмів легша за "Гелендваген".

За межами асфальту рамний Mercedes-AMG з можливістю примусового блокування всіх трьох диференціалів відчуває себе упевненішим за Porsche, але в особі Bentley Bentayga Speed ​​"Гелендвагену" дістався міцний горішок.

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