У мережі з'явилося нове зображення Mercedes-Benz GLE Coupe

Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизер крос-купе GLE і оголосила, що новинка буде розсекречена вже у середу, 28 серпня. Публічна прем'єра моделі відбудеться на автосалоні у Франкфурті на початку вересня.

На тизерній фотографії частково зображений задній ліхтар автомобіля.

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Поки про GLE Coupe відомо лише те, що він отримав багатий набір оснащення та купеподібний кузов. Зокрема, в список доступного обладнання кросовера увійшли цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма та мультимедійна система MBUX з функцією голосового управління.

Що стосується моторної лінійки, то її запозичили у GLE нового покоління, який дебютував минулої осені в Парижі. Вона включає бензинову 285-сильну "турбочетвірка" 2.0, рядний шестициліндровий двигун об'ємом три літри потужністю 367 кінських сил, а також три дизелі з віддачею 245, 272 і 330 сил. Для AMG-версій передбачені агрегати, розвиваючі 435 і 610 кінських сил.

Звичайний Mercedes-Benz GLE на європейському ринку доступний у модифікаціях GLE 300 d, GLE 400 d і GLE 450. Найпотужніший варіант оснащений 3.0 V6 з гібридною надбудовою EQ Boost. Віддача двигуна – 367 кінських сил і 500 Нм моменту.

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