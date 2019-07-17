Виробник електронних сигарет попросив вибачення у батьків

Одна із найбільших компаній-виробників електронних сигарет здивувала своїми вибаченнями перед батьками. Річ у тому, що новий вид цигарок став неймовірно популярним у всьому світі

Глава компанії Juul, яка вважається одним із найзначніших виробників е-сигарет, Кевін Бернс попросив вибачення у батьків у документальній стрічці CNBC.

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"Я б сказав батькам, що мені дуже прикро через те, що їхні діти використовують наш продукт. Він створювався не для них", – пояснив він.

Також керівник Juul додав, що в компанії намагаються робити все, щоб зробити вейпінг менш популярний серед дітей, однак поки що до сіотримують судові позови від батьків підлітків.

Електронні сигарети надто популярні серед підлітків

"Я сподіваюся, ми не зробили нічого такого, що зробило б це привабливим для дітей. Як батько 16-річного підлітка, я прошу пробачення у батьків. Я співчуваю їм щодо того, з якими труднощами вони мають справу", – відзначив Бернс.

Насправді ситуація з електронними сигаретами та різними приладами з нікотином доволі складна, а у Сан-Франциско навіть заборонили продаж таких пристроїв аж до моменту детального вивчення щодо впливу на стан здоров'я. Навіть глава Juul зізнається, що це питання справді вимагає додаткового довготривалого дослідження, яке б охопило і наслідки від куріння електронних сигарет.

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