Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Виробник електронних сигарет попросив вибачення у батьків

  • 43
Виробник електронних сигарет вибачився перед батьками - фото 1
Виробник електронних сигарет вибачився перед батьками

Одна із найбільших компаній-виробників електронних сигарет здивувала своїми вибаченнями перед батьками. Річ у тому, що новий вид цигарок став неймовірно популярним у всьому світі

Глава компанії Juul, яка вважається одним із найзначніших виробників е-сигарет, Кевін Бернс попросив вибачення у батьків у документальній стрічці CNBC.

І ще: Уляна Супрун розвіяла міфи про електронні сигарети

"Я б сказав батькам, що мені дуже прикро через те, що їхні діти використовують наш продукт. Він створювався не для них", – пояснив він.

Також керівник Juul додав, що в компанії намагаються робити все, щоб зробити вейпінг менш популярний серед дітей, однак поки що до сіотримують судові позови від батьків підлітків.

Електронні сигарети надто популярні серед підлітків - фото 341525
Електронні сигарети надто популярні серед підлітків

"Я сподіваюся, ми не зробили нічого такого, що зробило б це привабливим для дітей. Як батько 16-річного підлітка, я прошу пробачення у батьків. Я співчуваю їм щодо того, з якими труднощами вони мають справу", – відзначив Бернс.

Насправді ситуація з електронними сигаретами та різними приладами з нікотином доволі складна, а у Сан-Франциско навіть заборонили продаж таких пристроїв аж до моменту детального вивчення щодо впливу на стан здоров'я. Навіть глава Juul зізнається, що це питання справді вимагає додаткового довготривалого дослідження, яке б охопило і наслідки від куріння електронних сигарет.

Читайте також: Вперше у світі створили еко-сигарети

Джерело: BBC
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2179
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 2954
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 617
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини США