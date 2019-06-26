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У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет

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У Сан-Франциско не продаватимуть електронні сигарети - фото 1
У Сан-Франциско не продаватимуть електронні сигарети / bps

Міська наглядова рада проголосувала за введення заборони на продажі електронних сигарет. Заборона набуде чинності через 30 днів після підписання мером указу. Сан-Франциско стане першим великим містом у США, де заборонили продаж електронних сигарет.

Заборона вводиться на тлі стрімкого зростання споживання електронних сигарет серед молоді. Згідно з дослідженням Центру по контролю і профілактиці захворювань США, у 2018 році близько 4,9 мільйона учнів середніх і старших класів курять е-сигарети у порівнянні з 3,6 млн роком раніше.

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У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет - фото 336472

Представник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) Майкл Фелбербаум відмовився коментувати заборону у Сан-Франциско, але заявив, що агентство "має намір продовжувати боротьбу з епідемією використання електронних сигарет серед дітей".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, електронні сигарети вважаються більш безпечними, ніж традиційні сигарети, але довгостроковий вплив цих пристроїв на здоров'я залишається невідомим.

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