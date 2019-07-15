Уляна Супрун розвіяла міфи про електронні сигарети

Уляна Супрун розповіла про популярні міфи щодо електронних сигарет. Вона вважає, що це традиційне куріння, а ніяка не альтернатива сигаретам. Про це в.о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, Уляна Супрун зазначила, що Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет і обмежити продаж тютюну. Це допоможе зберегти здоров'я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів.

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У планах МОЗ заборонити продаж:

Так званого "жувального тютюну".

"Смачного" тютюну для самокруток і сигарет з характерним запахом або смаком.

Сигарет, в яких міститься понад 1 мг нікотину 10 мг смоли і 10 мг оксиду вуглецю.

Тютюнових виробів з вітамінами, кофеїном або добавками, які створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров'я.

Тютюнових виробів з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання і засвоєння.

Тютюнових виробів з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.

Експерт зазначила, що у фільтрі, папері або капсулах не повинно бути домішок, ароматизаторів, нікотину

Електронні сигарети Уляна запропонувала прирівняти до традиційного куріння. "Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет і інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрів – це все куріння. Курити їх в приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети і тютюнові вироби незалежно від способу їх споживання", – написала чиновниця.

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