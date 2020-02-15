Віра Брежнєва зачарувала стрункою фігурою

Співачка Віра Брежнєва поділилася яскравими зйомками, а шанувальники залишилися в захваті від красуні!

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, поділилася з фоловерами в Instagram незвичайним постом.

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Знаменитість виставила трепетні кадри, ставши героїнею обкладинки березневого номера популярного глянцю Cosmopolitan. Так, артистка приміряла кілька ніжних образів, вразивши почуттям стилю і жіночністю, а також показавши яскравий бекстейдж зі зйомок.

"А ось так знімалася наша свіжа березнева обкладинка. І цим весняним відео, хочу передати промені любові нашому фотографу @danilgolovkin. Даня, одужуй", – трепетно підписала відео Брежнєва. Фоловери ж залишилися в захваті.

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