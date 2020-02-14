Нову зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі

На дочку лідера США випав шквал критики за те, що вона зробила мелірування. Користувачі назвали її новий образ старомодним.

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка була розкритикована в мережі за те, що старомодно пофарбувала волосся.

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38-річна підприємниця відвідала захід організації Women's Global Development Prosperity Initiative в Державному департаменті США. Туди вона прийшла з новим кольором волосся. Її волосся було пофарбоване за технікою мелірування, коли висвітлюються окремі пасма.

Інтернет-користувачів дуже здивувала зачіска Іванки Трамп. Новий імідж дочки 45-го глави Білого дому в мережі назвали старомодним, заявивши, що таке робили у 2000-х роках.

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