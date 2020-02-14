Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Нову зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі

  • 119
Іванка Трамп - фото 1
Іванка Трамп / bloombergquint

На дочку лідера США випав шквал критики за те, що вона зробила мелірування. Користувачі назвали її новий образ старомодним.

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка була розкритикована в мережі за те, що старомодно пофарбувала волосся.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася спокуслива дружина президента Меланія Трамп (18+)

38-річна підприємниця відвідала захід організації Women's Global Development Prosperity Initiative в Державному департаменті США. Туди вона прийшла з новим кольором волосся. Її волосся було пофарбоване за технікою мелірування, коли висвітлюються окремі пасма.

Інтернет-користувачів дуже здивувала зачіска Іванки Трамп. Новий імідж дочки 45-го глави Білого дому в мережі назвали старомодним, заявивши, що таке робили у 2000-х роках.

Нову зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі - фото 386077

Нову зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі - фото 386078

Читайте також: Дональд Трамп спантеличив мережу своїм відфотошопленим фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 466
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 470
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2097051
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз