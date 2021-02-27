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ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
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Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam за новий тиждень лютого у світі. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.
У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня у лютому в всьому світі. Від новеньких хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!
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1. Юна зірка серіалів на Disney+ Олівія Родріго навряд чи сподівалась, що її дебютний трек "drivers license" за короткий час припаде до душі фанатам. Лише кліп за місяць зібрав понад 136 мільйонів переглядів! Такий старт співочої кар'єри Олівії зумів закріпитись на першій позначці найбільш шазамнутих треків тижня у світі.
2. Трек Astronaut In The Ocean від Masked Wolf продовжує затримуватись на верхівках чартів у різних країнах. Здається, що так швидко з популярністю цей качовий біт не розпрощається.
3. На третьому місці міцно закріпився The Weeknd з треком Save Your Tears, який запав у серденька слухачів не лише через несподіваний кліп з пластикою обличчя. Пісня активно шириться у соцмережах, стаючи чудовим способом показати, що у людей на душі.
4. Коли діджеї об'єднуються, то навіть старі хіти отримують нове круте звучання. Так трапилось і з треком "Your Love" від ATB, Topic, A7S. Мало хто не захоче підтанцьовувати чи підмугикувати під цю композицію.
5. П'яте місце у світовому чаті шазамнутих хітів впевнено зайняв трек від 16-річного юнака ElyOtto "SugarCrash". І секрет успіху доволі простий: електронне звучання і популярність у TikTok.
Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня у світі, слухати музику онлайн:
Список треків:
- Olivia Rodrigo - drivers license
- Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
- The Weeknd - Save Your Tears
- ATB, Topic, A7S - Your Love (9PM)
- ElyOtto & Zedivan - Sugar Crash
- Tiësto - The Business
- Riton x Nightcrawlers - Friday ft. Mufasa & Hypeman
- Ava Max - My Head & My Heart
- CJ - WHOOPTY
- The Kid LAROI - WITHOUT YOU
- Ed Sheeran - Afterglow
- Issam Alnajjar - Hadal Ahbek
- SZA, Justin Timberlake - The Other Side
- Doja Cat - Streets
- Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME
- Pháo - 2 Phút Hơn (KAIZ Remix)
- Nathan Evans - Wellerman (220 KID & Billen Ted TikTok Remix)
- Kali Uchis – telepatía
- Jason Derulo x Nuka - Love Not War
- Travis Scott, HVME - Goosebumps
- The Weeknd - Blinding Lights
- 24kGoldn - Mood (Official Video) ft. iann dior
- Cardi B - Up
- Lil Tjay - Calling My Phone (feat. 6LACK)
- Bad Bunny x Jhay Cortez - Dákiti
- Joel Corry x MNEK - Head & Heart
- SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
- MJ Cole & Freya Ridings - Waking Up
- Master KG - Jerusalema
- Dua Lipa - We're Good
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