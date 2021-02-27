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ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі

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Популярні пісні лютого - фото 1
Популярні пісні лютого

Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam за новий тиждень лютого у світі. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня у лютому в всьому світі. Від новеньких хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

І ще: Пісня гурту KAZKA встановила рекорд за кількістю переглядів в YouTube

1. Юна зірка серіалів на Disney+ Олівія Родріго навряд чи сподівалась, що її дебютний трек "drivers license" за короткий час припаде до душі фанатам. Лише кліп за місяць зібрав понад 136 мільйонів переглядів! Такий старт співочої кар'єри Олівії зумів закріпитись на першій позначці найбільш шазамнутих треків тижня у світі.

2. Трек Astronaut In The Ocean від Masked Wolf продовжує затримуватись на верхівках чартів у різних країнах. Здається, що так швидко з популярністю цей качовий біт не розпрощається.

3. На третьому місці міцно закріпився The Weeknd з треком Save Your Tears, який запав у серденька слухачів не лише через несподіваний кліп з пластикою обличчя. Пісня активно шириться у соцмережах, стаючи чудовим способом показати, що у людей на душі.

4. Коли діджеї об'єднуються, то навіть старі хіти отримують нове круте звучання. Так трапилось і з треком "Your Love" від ATB, Topic, A7S. Мало хто не захоче підтанцьовувати чи підмугикувати під цю композицію.

5. П'яте місце у світовому чаті шазамнутих хітів впевнено зайняв трек від 16-річного юнака ElyOtto "SugarCrash". І секрет успіху доволі простий: електронне звучання і популярність у TikTok.

Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня у світі, слухати музику онлайн:

Список треків:

  1. Olivia Rodrigo - drivers license
  2. Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
  3. The Weeknd - Save Your Tears
  4. ATB, Topic, A7S - Your Love (9PM)
  5. ElyOtto & Zedivan - Sugar Crash
  6. Tiësto - The Business
  7. Riton x Nightcrawlers - Friday ft. Mufasa & Hypeman
  8. Ava Max - My Head & My Heart
  9. CJ - WHOOPTY
  10. The Kid LAROI - WITHOUT YOU
  11. Ed Sheeran - Afterglow
  12. Issam Alnajjar - Hadal Ahbek
  13. SZA, Justin Timberlake - The Other Side
  14. Doja Cat - Streets
  15. Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME
  16. Pháo - 2 Phút Hơn (KAIZ Remix)
  17. Nathan Evans - Wellerman (220 KID & Billen Ted TikTok Remix)
  18. Kali Uchis – telepatía
  19. Jason Derulo x Nuka - Love Not War
  20. Travis Scott, HVME - Goosebumps
  21. The Weeknd - Blinding Lights
  22. 24kGoldn - Mood (Official Video) ft. iann dior
  23. Cardi B - Up
  24. Lil Tjay - Calling My Phone (feat. 6LACK)
  25. Bad Bunny x Jhay Cortez - Dákiti
  26. Joel Corry x MNEK - Head & Heart
  27. SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
  28. MJ Cole & Freya Ridings - Waking Up
  29. Master KG - Jerusalema
  30. Dua Lipa - We're Good

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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