Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет

У перший день весни, 1 березня, Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров і ALEKSEEV представили пісню "Чому". Усього за день композиція посіла 2 місце у трендах ютубу. Тож слухайте неочікуваний квартет на Радіо МАКСИМУМ.

Слова та музику до пісні "Чому" написав сам Олександр Пономарьов. Він же ж запросив DZIDZIO, Артема Пивоварова та ALEKSEEV, щоб вони долучилися до проєкту PONOMAREV Live Studio.

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Надзвичайно крутим є те, що за день пісні вдалося посісти другу позицію у трендах ютубу. Не з чуток відомо, що українським композиціям це вдається не так уже й часто.

Що стосується самого запису пісні, то тут теж є своя родзинка. Відео зняли з першого дубля. Це дало можливість передати неповторну емоційну атмосферу. А доповнив це колектив, який акомпанував співакам.

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV, слухати онлайн пісню:

"Я з величезним задоволенням хотів би використати нагоду привітати кожного з приходом весни. Дівчата, бажаю, щоб кожен чоловік, який вас зустріне в майбутньому, або вже є поруч, обов'язково вам заспівав: "І ось тебе нарешті я зустрів, це, слава Богу, сталося", – додав Олександр Пономарьов.

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV, слова та текст пісні

Чому тебе раніше не зустрів?

Чому життя так склалося?

Не ту раніше любив... |

Любив, чи так здавалося... | (2)



Чому такії очі, як твої

Мені не зустрічалися?..

Не ті я очі любив... |

Любив, чи так здавалося... | (2)

Не ті я очі любив

Любив, чи так здавалося



Чому не твої ніжнії вуста

Зі мною цілувалися?..

Не ті вуста я любив... |

Любив, чи так здавалося... | (2)

Не ті вуста я любив

Любив, чи так здавалося



Чому не ніжні рученьки твої

До мене доторкалися?..

Не ті я руки любив... |

Любив, чи так здавалося... | (2)



І ось тебе нарешті я зустрів -

Це, слава Богу, сталося!

Я ту тепер полюбив!.. |

Збулося, що бажалося!.. | (2)



Чому тебе раніше не зустрів?..

Ця пісня однозначно варта того, щоб потрапити до вашого плейлиста. Насолоджуйтеся!

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