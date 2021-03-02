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Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет

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Олександр Пономарьов представив пісню Чому - фото 1
Олександр Пономарьов представив пісню Чому

У перший день весни, 1 березня, Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров і ALEKSEEV представили пісню "Чому". Усього за день композиція посіла 2 місце у трендах ютубу. Тож слухайте неочікуваний квартет на Радіо МАКСИМУМ.

Слова та музику до пісні "Чому" написав сам Олександр Пономарьов. Він же ж запросив DZIDZIO, Артема Пивоварова та ALEKSEEV, щоб вони долучилися до проєкту PONOMAREV Live Studio.

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Надзвичайно крутим є те, що за день пісні вдалося посісти другу позицію у трендах ютубу. Не з чуток відомо, що українським композиціям це вдається не так уже й часто.

Що стосується самого запису пісні, то тут теж є своя родзинка. Відео зняли з першого дубля. Це дало можливість передати неповторну емоційну атмосферу. А доповнив це колектив, який акомпанував співакам.

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV, слухати онлайн пісню:

"Я з величезним задоволенням хотів би використати нагоду привітати кожного з приходом весни. Дівчата, бажаю, щоб кожен чоловік, який вас зустріне в майбутньому, або вже є поруч, обов'язково вам заспівав: "І ось тебе нарешті я зустрів, це, слава Богу, сталося", – додав Олександр Пономарьов.

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV, слова та текст пісні

Чому тебе раніше не зустрів?
Чому життя так склалося?
Не ту раніше любив... |
Любив, чи так здавалося... | (2)

Чому такії очі, як твої
Мені не зустрічалися?..
Не ті я очі любив... |
Любив, чи так здавалося... | (2)
Не ті я очі любив
Любив, чи так здавалося

Чому не твої ніжнії вуста
Зі мною цілувалися?..
Не ті вуста я любив... |
Любив, чи так здавалося... | (2)
Не ті вуста я любив
Любив, чи так здавалося

Чому не ніжні рученьки твої
До мене доторкалися?..
Не ті я руки любив... |
Любив, чи так здавалося... | (2)

І ось тебе нарешті я зустрів -
Це, слава Богу, сталося!
Я ту тепер полюбив!.. |
Збулося, що бажалося!.. | (2)

Чому тебе раніше не зустрів?..

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет - фото 449976

Ця пісня однозначно варта того, щоб потрапити до вашого плейлиста. Насолоджуйтеся!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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