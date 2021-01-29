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Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
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Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала свою нову україномовну пісню "Почуття", яку особливо чекав її тато. Чоловік не дожив до прем'єри всього кілька днів. Разом з треком вийшов й чуттєвий кліп.
У новій пісні Насті Каменських розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець і про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. Трек супроводжується чуттєвими кадрами, на яких показана підготовка співачки до весілля з Потапом.
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""Почуття" – це ода любові, а любов – це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію. Сподіваюся, що це відео вам нагадає всі найщасливіші моменти вашого життя", – прокоментувала артистка вихід своєї композиції.
У новому кліпі співачки вперше знялася її мама, саме тому тато Насті так хотів побачити прем'єру. Також відомо, що через смерть свого батька Каменських спочатку хотіла скасувати вихід пісні, але потім зрозуміла, що це хороший спосіб виразити свою любов і вдячність близькій людині.
Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться кліп онлайн:
Настя Каменських – ПОЧУТТЯ, текст пісні:
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
Твоїх очей
Смарагдових
Відчуй рубіново-трояндовий
Смак моїх губ, торкання рук
І пролітаючих комет цей звук
Загадай бажання, я здійсню його
Бо жінка у коханні земля, вітер, вогонь
Викради мене і привези до себе
Мені це так треба
Загадай бажання, це наш зорепад
І танцюй зі мною ніби в перший раз
Нащо ці сльози
На щоці сльози щастя
На щоці
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
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