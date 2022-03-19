"Виникає блювотний рефлекс": футболіст Зозуля про примирення з росіянами

Роман Зозуля, колишній форвард київського "Динамо", дав інтерв'ю. У ньому він розповів зокрема про своє ставлення до можливого примирення з росіянами.

В інтерв'ю Денисов-Time Роман Зозуля підкреслив, що після початку вторгнення Росії на територію України безглуздо говорити про будь-яке примирення.

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Роман Зозуля наголосив, що не пробачить росіянам

Я вважаю, що з 24 лютого і досі мирити Україну з Росією – безглуздо. Ми не пробачимо. Я і мої діти, діти моїх дітей, 2 – 3 – 4 наступні покоління. Ми цього не пробачимо,– підкреслив він.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Зозулі у програмі Денисов-Time:

Він додав, що починає злитися, коли хтось намагається примирити Україну та Росію.

"Зараз, коли ти бачиш, як хтось з Італії, Іспанії, Франції, неважливо звідки, починає два прапори поряд ставити та нас мирити – це викликає у мене блювотний рефлекс", – наголосив футболіст.

Зазначимо, що зараз Роман Зозуля – форвард іспанської "Фуенлабради". На початку місяця він відправив до української армії дві карети швидкої допомоги з подарунками.

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