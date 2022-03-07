Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля відправив дві карети швидкої з Іспанії

Український форвард іспанської Фуенлабради Роман Зозуля повідомив, що відправив допомогу українській армії. А саме – дві карети швидкої допомоги з подарунками.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля надіслав з Іспанії гуманітарну допомогу постраждалим від нальотів російських окупаційних військ. Футболіст також захопився своїми співвітчизниками, які не відчувають страху перед ворогом, не дають йому здійснити свій план. Про це він розповів у фейсбуці.

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"Мочіть, братики, цих рашистських вибл*дків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини. Перемога вже близько. P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку", – написав Зозуля.

Зазначимо, Зозуля регулярно надає допомогу українській армії, а також займається волонтерською діяльністю.

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