"Росіянин = фашист": Шовковський одним словом схарактеризував окупантів

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський жорстко прокоментував повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Легендарний голкіпер дав справедливу оцінку російським загарбникам.

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У себе на сторінці у соцмережі легендарний спортсмен порівняв дії загарбників з діями фашистів у Другу світову війну. "Ми говоримо "росіянин", а маємо на увазі "фашист". Ми говоримо "фашист" – а маємо на увазі росіянин. Росіянин – фашист. Синоніми навіки. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава українцям", – написав Шовковський.

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