Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз

Український футболіст Андрій Ярмоленко своїм голом приніс драматичну перемогу Вест Хему у матчі-відповіді Ліги Європи над Севільєю і вивів англійський клуб до чвертьфіналу.

Після поразки з результатом 0:1 у першій грі 1/8 фіналу в Іспанії лондонській команді потрібна була перемога щонайменше у два м'ячі на своєму полі, пише caughtoffside.

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Ярмоленко вийшов на заміну на 87-й хвилині вчорашнього матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанської Севільї, а в овертаймі зумів результативно зіграти на добиванні. У підсумку саме гол Ярмоленко виявився для Вест Хема вирішальним і вивів команду до 1/4 фіналу.

Після поєдинку він побіг до уболівальників і подарував свою футболку фанату з українським прапором. Ось, як це було:

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