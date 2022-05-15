"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі

Українці Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні 2022, змусивши весь світ співати українською та носити рожеві панами. Але, здається, про цей тренд знав ще тоді не президент України Володимир Зеленський. Зацініть!

Гурт Kalush Orchestra виборов перемогу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022, і тепер мало хто не зможе проспівати "Стефанію" чи не захоче знайти рожеву панаму, як у лідера команди Олега Псюка. Але в мережі раптово виявили, що президент Володимир Зеленський теж був у тренді ще у 2017 році. Відповідним фото поділилась співачка Оля Цибульська на своїй сторінці в інстаграмі.

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Він знав. І знає, що наступна перемога теж за нами. Калуш, дякуємо! Пишаюсь до неба. До великого мирного українського неба, – зазначила зірка.

І справді, на знімку можна побачити Зеленського ще у складі 95-кварталу на одному з виступів у рожевій панамі у далекому 2017 році. Тоді колектив зробив пародію на пісню Грибів, тому й обрав такий аксесуар.

А ось і відео, з якого взято цей кумедний кадр:

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