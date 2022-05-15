Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Євробачення Kalush

Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"

  • 624
Прем'єра кліпу Kalush Orchestra – Stefania - фото 1
Прем'єра кліпу Kalush Orchestra – Stefania

Гурт Kalush Orchestra одразу після перемоги на Євробаченні 2022 презентував потужний кліп на пісню "Стефанія", яку сьогодні співає майже весь світ. У відео потрапили кадри, зняті у розгромлених окупантами містах та селищах на Київщині. Це варто побачити!

Гурт Kalush Orchestra показав болючий кліп на пісню "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні у Турині. І це лише перша перемога у цьому році, а зовсім скоро українці святкуватимуть ще одну над окупантами, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Kalush Orchestra – Stefania: текст та новий сенс пісні, яка виграла Євробачення 2022

Тому доволі символічно, що ролик знімали у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі, які стали для всього світу болючим доказом злочинів Росії. Як зауважують в гурті, кліп вийшов не для людей зі слабкими нервами, він "б'є дуже глибоко і боляче",

Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалась війна, то пісня отримала чимало нового змісту, йдеться в описі під кліпом.

Kalush Orchestra – Stefania, дивіться потужний кліп онлайн:

Відзначимо, що наприкінці квітня гурт Kalush Orchestra одразу після свого європейського туру в рамках підготовки до пісенного конкурсу Євробачення 2022 зупинився в Ірпені. Місто-герой, яке нещодавно визволили від російських військових, стало прикладом звірств та жаху, що принесли з собою окупанти. Тому гурт вирішив підтримати людей тут раптовим імпровізованим концертом, який став першим у цей моторошний час.

Читайте також: "Перемогли на Євробаченні і у війні переможемо": реакція мережі на тріумф Kalush Orchestra

пропозиції партнерів
Новини