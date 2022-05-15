Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"

Гурт Kalush Orchestra одразу після перемоги на Євробаченні 2022 презентував потужний кліп на пісню "Стефанія", яку сьогодні співає майже весь світ. У відео потрапили кадри, зняті у розгромлених окупантами містах та селищах на Київщині. Це варто побачити!

Гурт Kalush Orchestra показав болючий кліп на пісню "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні у Турині. І це лише перша перемога у цьому році, а зовсім скоро українці святкуватимуть ще одну – над окупантами, пише Радіо MAXIMUM.

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Тому доволі символічно, що ролик знімали у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі, які стали для всього світу болючим доказом злочинів Росії. Як зауважують в гурті, кліп вийшов не для людей зі слабкими нервами, він "б'є дуже глибоко і боляче",

Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалась війна, то пісня отримала чимало нового змісту, – йдеться в описі під кліпом.

Kalush Orchestra – Stefania, дивіться потужний кліп онлайн:

Відзначимо, що наприкінці квітня гурт Kalush Orchestra одразу після свого європейського туру в рамках підготовки до пісенного конкурсу Євробачення 2022 зупинився в Ірпені. Місто-герой, яке нещодавно визволили від російських військових, стало прикладом звірств та жаху, що принесли з собою окупанти. Тому гурт вирішив підтримати людей тут раптовим імпровізованим концертом, який став першим у цей моторошний час.

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