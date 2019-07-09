Вімблдон 2019: Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру

24-річна Еліна Світоліна зуміла пробитися в півфінал Вімблдону 2019. Найкраща українська тенісистка (№8 WTA) продовжить тріумфальний виступ на турнірі Grand Slam.

В 1/4 фіналу Вімблдону наша Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову з Чехії (№68 WTA) і встановила національне досягнення. Раніше жодна з українок не грала у півфіналах турнірів Grand Slam.

Результат: Еліна Світоліна (Україна) vs Кароліна Мухова (Чехія) – 7:5, 6:4

Суперницею українки в півфіналі змагань стане румунка Сімона Халеп (№7 WTA).

Світоліна vs Мухова

Відзначимо, що раніше Еліна по два рази грала в чвертьфіналі Australian Open і Ролан Гаррос, але всі чотири спроби були невдалими.

Читайте також: Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними