Вільна і без комплексів: Емілі Ратаковскі у прозорій сукні розбурхала фанатів – 18+

Модель Емілі Ратаковскі заворожила прихильників екстравагантною сукнею, яку приміряла на одній з вечірок. Дівчина вирішила не приховувати свою розкішну фігуру, тож викликала неабияке обговорення у мережі.

31-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратаковскі активно працює не лише над власними проєктами, а й веде сторінку в інстаграмі, де має майже 30 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка регулярно ділиться моментами зі свого життя. Після новин про розлучення з чоловіком уваги до Емілі побільшало, а кадри з її появи на вечірці до 50-річчя журналу W у Нью-Йорку викликали шквал компліментів та обговорення, пише Радіо MAXIMUM.

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Для такого заходу Ратаковскі обрала довгу прозору сітчасту сукню, яку приміряла на ледь помітне спіднє. Такий образ неабияк здивував фанатів. Нещодавно Емілі відверто розповіла, як насолоджується свободою від стосунків. Та все ж зірку часто бачили у компанії Бреда Пітта, однак жодна зі знаменитостей не підтверджує можливий роман. Тому у коментарях модель засипали не лише компліментами, а й здивуванням щодо настільки відвертого образу.

Джерело фото: instagram.com/emrata

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