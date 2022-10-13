Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Дрю Беррімор епічно впала посеред шоу і показала цей момент у відео

  • 68
Дрю Беррімор гепнулась посеред власного шоу - фото 1
Дрю Беррімор гепнулась посеред власного шоу / instagram.com/drewbarrymore

Акторка Дрю Беррімор не боїться здаватись кумедною, тож часто ділиться курйозними ситуаціями зі свого життя. Нещодавно вона не втрималась на ногах під час власного шоу, і ця мить потрапила у відео.

47-річна американська акторка Дрю Беррімор має чудове почуття гумору не лише на екранах, а й у реальному житті. Зірка комедій зараз веде власний проєкт під назвою "Шоу Дрю Беррімор", у якому спілкується зі знаменитостями та ділиться різноманітними цікавими історіями людей. Але й тут у зірки трапляються курйози, що підтверджує її недавнє відео в інстаграмі.

І ще: Копія розкішної мами: дочка Беллуччі вразила своєю вродою у новій фотосесії

На знімальному майданчику шоу вона не змогла втриматись на ногах та раптово впала, зачепивши синтезатор. Раптова мелодія та схвильовані вигуки додали комедійності моменту. Сама ж Дрю не постраждала, але не втрималась від спокуси поділитись епічним уривком в соцмережах. За короткий час епічне відео зібрало понад 80 тисяч вподобайок та більше як тисячу коментарів. Прихильники ж зауважили, що Беррімор така ж звичайна і нормальна людина, з якою трапляються ті ж речі, що й з іншими.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Читайте також: Зовсім гола Брітні Спірс шокувала фанатів новими фото – 18+

пропозиції партнерів
Новини