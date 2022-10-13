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Дрю Беррімор епічно впала посеред шоу і показала цей момент у відео
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Акторка Дрю Беррімор не боїться здаватись кумедною, тож часто ділиться курйозними ситуаціями зі свого життя. Нещодавно вона не втрималась на ногах під час власного шоу, і ця мить потрапила у відео.
47-річна американська акторка Дрю Беррімор має чудове почуття гумору не лише на екранах, а й у реальному житті. Зірка комедій зараз веде власний проєкт під назвою "Шоу Дрю Беррімор", у якому спілкується зі знаменитостями та ділиться різноманітними цікавими історіями людей. Але й тут у зірки трапляються курйози, що підтверджує її недавнє відео в інстаграмі.
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На знімальному майданчику шоу вона не змогла втриматись на ногах та раптово впала, зачепивши синтезатор. Раптова мелодія та схвильовані вигуки додали комедійності моменту. Сама ж Дрю не постраждала, але не втрималась від спокуси поділитись епічним уривком в соцмережах. За короткий час епічне відео зібрало понад 80 тисяч вподобайок та більше як тисячу коментарів. Прихильники ж зауважили, що Беррімор така ж звичайна і нормальна людина, з якою трапляються ті ж речі, що й з іншими.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням
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