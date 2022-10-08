Копія розкішної мами: дочка Беллуччі вразила своєю вродою у новій фотосесії

Моніка Белуччі залишається однією із найкрасивіших відомих жінок, а її донька Дева не відстає від матері. Нещодавно юна зірка знялась в розкішній фотосесії, викликавши неабиякий захват у прихильників.

18-річна Дева Кассель рішуче увійшла у світ моди вслід за своєю знаменитою матір'ю Монікою Беллуччі. Нещодавно дівчина стала головною героїнею нового номера журналу Bilan Luxe. І першими кадрами Дева поділилась на своєму профілі в інстаграмі, де має понад 739 тисяч підписників.

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На ефектних знімках донька Беллуччі постала у доволі відвертих та стильних образах, які доповнюють прикраси бренду Cartier. Глибокі вирізи, мереживні сукні та мінімалістичний макіяж лише підкреслили вроду юної Деви. А фанати не могли не помітити те, як сильно юна модель нагадує матір.

Джерело фото: instagram.com/d.casseluxxi

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