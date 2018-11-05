Зваблива графиня: Ріта Ора підкорила фанів новими фото

Популярна співачка Ріта Ора продовжує зваблювати прихильників своїми розкішними формами.

Популярна 27-річна англійська співачка Ріта Ора тішить прихильників не лише новенькими хітами, а активним наповненням свого профілю в соцмережі Instagram. Там спокуслива білявка публікує фото зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів. Нещодавно вона перевтілилась у герцогиню чи королівну з відвертим декольте.

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"Після двох шоу на день та зйомки і усвідомлення, що ти зараз у Берліні. Можна я просто 20 хвилин подрімаю?" – підписала вона серію кадрів, яка завершується фото Ріти у джинсах та светрі на дивані. А фотографом став Крістофер Еспіноза Фернандес (Christopher Espinosa Fernandez), який часто співпрацює зі знаменитостями.

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