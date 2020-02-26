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Євробачення

Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом Бекхемом

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Вікторія і Девід Бекхеми - фото 1
Вікторія і Девід Бекхеми / instagram

Вікторія Бекхем опублікувала в Instagram зворушливий короткий ролик відео, де вона проводить коханому Девіду Бекхему маленьке інтерв'ю.

Так, Вікторія запитала, як Девід ставиться до зростаючої популярності і бажання всіх сфотографуватися з ним. На що він тільки віджартовується. А після цього зірка попросила назвати одну якість, за яку футболіст полюбив Вікторію. Девід не зміг визначити одну, зізнавшись, що полюбив "весь набір".

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Відео, яке переповнене милими моментами, обіймами і жартами між парою, буквально випромінює любов. "Це так мило! Я люблю тебе", – підписала ролик Вікторія. Зараз відео уже набрало понад 2 мільйони переглядів в мікроблозі дизайнера.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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