Настя Каменських завела мережу грайливими танцями

Співачка Настя Каменських поділилася кумедним відео, однак його оцінили далеко не всі.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram цікавими фото і відео.

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Нещодавно знаменитість виставила спокусливе відео, на якому вирішила продемонструвати запальні танці. Так, артистка приміряла джинсові шорти і футболку-оверсайз білого кольору, засвітивши фігуру.

"Hoy me siento juguetona (Я відчуваю себе грайливою сьогодні)", – поділилася настроєм Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки сильно розділилися, а деякі (вже вкотре) запідозрили Настю у вагітності.

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