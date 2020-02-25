На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Настя Каменських завела мережу грайливими танцями
-
- 27
Співачка Настя Каменських поділилася кумедним відео, однак його оцінили далеко не всі.
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram цікавими фото і відео.
І ще: Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру
Нещодавно знаменитість виставила спокусливе відео, на якому вирішила продемонструвати запальні танці. Так, артистка приміряла джинсові шорти і футболку-оверсайз білого кольору, засвітивши фігуру.
"Hoy me siento juguetona (Я відчуваю себе грайливою сьогодні)", – поділилася настроєм Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки сильно розділилися, а деякі (вже вкотре) запідозрили Настю у вагітності.
Читайте також: Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
18:40Жінки частіше зляться за кермом, ніж чоловіки: цікаве дослідження
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
18:15Гороскоп на 26 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Антитренди: що знову стало модним?
-
17:37Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Названі продукти для здорового кишечника
-
17:13У Франції приготували піцу з рекордною кількістю сирів: відеофакт
-
16:52Настя Каменських завела мережу грайливими танцями
-
16:40Син Роналду завів Instagram: перші фото
-
16:23Люди, народжені в ці чотири дні, мають особливу місію
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
16:00Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
-
15:45У мережі опублікували подробиці про iPhone 12
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:30У Канаді знайшли 16-річний зворушливий лист у пляшці: що у ньому
-
15:17Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото
-
15:00Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
14:52Ексхолостяк Добринін і його наречена поділилися інтимним знімком
-
14:42Велосипедистів і власників самокатів перевірятимуть на алкоголь
-
14:25Названо найпростіший спосіб покращити пам'ять
-
14:07Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою
-
13:55Прості побутові лайфхаки, які стануть у пригоді
-
13:43Tesla Cybertruck у Києві: ми з'ясували, чи справді це той самий пікап
-
13:29GO-A стримано відповіли на критику Тараса Тополі, але Квінта згадав Альошу: відео
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну
-
12:00Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple
-
11:00Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
-
09:17Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:23Погода в Україні 24 лютого: зима повертається
- 23 лютого
-
21:1624 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
-
16:50Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:45GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
-
10:01Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
-
08:32До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто
- 22 лютого
-
21:57Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
14:00Максимум правди – 5 книг про фейки і міфи
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році