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Євробачення

Настя Каменських завела мережу грайливими танцями

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / youtube

Співачка Настя Каменських поділилася кумедним відео, однак його оцінили далеко не всі.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram цікавими фото і відео.

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Нещодавно знаменитість виставила спокусливе відео, на якому вирішила продемонструвати запальні танці. Так, артистка приміряла джинсові шорти і футболку-оверсайз білого кольору, засвітивши фігуру.

"Hoy me siento juguetona (Я відчуваю себе грайливою сьогодні)", – поділилася настроєм Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки сильно розділилися, а деякі (вже вкотре) запідозрили Настю у вагітності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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