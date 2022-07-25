Вікторія Бекхем заспівала у французькому караоке популярну пісню Spice Girls: відео дня

Британська співачка та модельєр Вікторія Бекхем, будучи на сімейному відпочинку у Франції, здивувала відвідувачів одного із клубів Сан-Тропе. Ексучасниця колективу Spice Girls у якийсь момент приєдналася до танців і заспівала у караоке хіт з альбому гурту Spiceworld.

До того, як Вікторія Бекхем пов'язала своє життя із модою, вона була однією з учасниць легендарного попгурту Spice Girls. Дівчата були справжньою окрасою сцени. Одягнені в незвичайні костюми, вони заряджали публіку своїми запальними хітами та танцями. Схоже, за тим періодом ностальгують не лише фанати, а й сама Вікторія.

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Девід Бекхем поділився з шанувальниками відео, на якому його дружина співає у караоке пісню Spice Girls – "Stop", яка свого часу була дуже популярною. Вікторія запалювала на сцені разом із дітьми та близькими, а футболіст підтримував її.

Британський попгурт Spice Girls існував з 1994 по 2000 рік. Пізніше вокалістки неодноразово возз'єднувалися і давали концерти. До останнього реюніона у 2019 році Вікторія Бекхем приєднатися не захотіла.

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