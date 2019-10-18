Вікторія Бекхем вийшла у світ в образі школярки

Скромний лук дуже личить дружині Девіда Бекхема. Шанувальники у захваті від краси Вікторії!

Напередодні Вікторія стала героїнею американської ранкової щоденної передачі "Сьогодні".

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Для ефіру Бекхем, яку по праву вважають іконою стилю, вибрала скромний look яскравих тонів. Вікторія зміксувала бузковий джемпер, під який одягла сорочку з коміром, і червону спідницю з ботильйонами в тон. Волосся Бекхем зібрала в низький хвіст. В такому образі багатодітна мати виглядала цілком гармонійно, а головне – Вікторія не зрадила своєму фірмовому суворому стилю.

Днями Вікторія опублікувала кумедний ролик, на якому вона співала під фонограму. Веселе відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram і за кілька годин набрало понад 2 мільйони переглядів.

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