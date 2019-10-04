Вікторія Бекхем опублікувала в мережі невдалий знімок Єви Лонгорії

Відома світська левиця і дизайнер Вікторія Бекхем поділилася з своїми підписниками невдалим кадром зі своєю подругою Євою Лонгорією. Відповідне фото зірка оприлюднила на сторінці в Instagram.

Американська актриса Єва Лонгорія приїхала провідати Бекхемів в Лондон, зокрема – свою восьмирічну хрещеницю Харпер. Вікторія зробила спільне фото Єви з дівчинкою і їхнім спільним давнім другом стилістом Кеном Пейвсом.

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"Коли несподівано приїхали тітка Єва і дядько Кен! Цілуємо і ласкаво просимо в Лондон!" – підписала знімок Вікторія.

Але в результаті кадр вийшов дуже непропорційним: Єва виглядає вельми втомленою, а ноги здаються дуже короткими, що підмітили хейтери.

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