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Танці з зірками 1 вересня

Вікторія Бекхем розсмішила мережу кумедним співом: веселе відео

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Вікторія Бекхем - фото 1
Вікторія Бекхем / instagram

Відома співачка і модельєр Вікторія Бекхем опублікувала кумедний ролик, на якому вона співала під фонограму. Веселе відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram і за кілька годин набрало понад 2 мільйони переглядів.

Так, на відео видно, що Вікторія Бекхем сидить з канадським режисером Девідом Фернішем за столом на яхті. За кадром звучить трек "Barbra Streisand" і співачка кумедно підіграє, відкриваючи рот під фонограму.

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Бекхем одягнена в чорне довге плаття з відвертим розрізом. Зірка закинула ногу так, що розріз повністю оголив її. Також помітно, що у наряду відкрита спина і зірка не одягала під нього бюстгальтер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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