Гаряче фото Вікторії Бекхем з прогулянки стало хітом мережі

Співачка, модельєр і бізнес-вумен Вікторія Бекхем підкорила шанувальників новим ефектним літнім знімком у полі. Зірка показала кадр з спільної з чоловіком велопрогулянки на своїй сторінці в Instagram.

На новому селфі, який зробив Девід Бекхем, позувала і його дружина Вікторія Бекхем. Зображена красуня до пояса. Судячи з пози і виставлених вперед руках, зірка їде на велосипеді.

І ще: Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото

Вікторія вибрала для прогулянки легке чорне вбрання з сміливим розрізом збоку практично до талії. Образ красуня доповнила чорною кепкою. Футболіст також потрапив в кадр. Помітно, що він без футболки, в окулярах і з пов'язкою на голові. Прогулювалася пара в степовій місцевості або біля полів.

Підписникам співачки сподобався її прогулянковий образ, і вони оцінили знімок, який набрав уже понад 1 мільйон лайків.

Читайте також: Сексуальна Карла Бруні показала голе фото з 90-х