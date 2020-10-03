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Вікторія Бекхем розповіла про повернення до ролі Posh Spice

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Вікторія Бекхем написала відвертий лист фанатам - фото 1
Вікторія Бекхем написала відвертий лист фанатам / gettyimages

Вікторія Бекхем опублікувала лист, звернений до своїх шанувальників, в якому розповіла про прийняття різних сторін себе, зокрема своєї ролі у групі Spice Girls.

Дизайнер Вікторія Бекхем пояснила, чому якийсь час уникала асоціацій зі Spice Girls і начебто намагалася стерти своє минуле.

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"Мені дали ім'я Posh у 1996 році, на ланчі з Пітером Лореном з журналу Top of the Pops й іншими учасницями Spice Girls, – розповіла Вікторія. – Не можу сказати, що це був мій вибір, але так вийшло, що ми зрослися з цим прізвиськом. Я була юною і сором'язливою, а Posh допомагала мені знайти стиль та впевненість у собі, мій власний голос. Після відходу з Spice Girls я відмовилася від прізвиська, бо воно вже обросло власною історією, а я хотіла знайти свій шлях. Тепер, через багато років, я дивлюся на ті часи з вдячністю. Posh назавжди змінила мою долю і дала можливості втілити мої мрії".

Звернення приурочене запуску колекції помад Posh Lipstick власного бренду дизайнера Victoria Beckham Beauty. Зволожуючі формули косметики створюють м'який блиск і насичений колір. Назви помад відсилають до спогадів Вікторії про епоху Spice Girls: у палітрі є блідий корал Pout, темно-коричневий Fringe, вишнево-червоний Pop.

"Присвячується нашим вічним пошукам себе як жінок. Posh повернулася", – написала Вікторія Бекхем.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем заробила мільйон фунтів стерлінгів на турі групи Spice Girls, що возз'єдналася у 2019 році. Сама Вікторія в музичному турі участі не брала, але вона говорила, що хоче повернутися до Spice Girls у 2020 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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