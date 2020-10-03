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Обійшла навіть Джолі: названа найбільш високооплачувана актриса

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Софія Вергара - фото 1
Софія Вергара / gettyimages

Зірка серіалу Американська сімейка Софія Вергара визнана найбільш високооплачуваною актрисою в світі. За 2020 рік вона заробила $ 43 млн. Конкуренцію їй склали Анджеліна Джолі і Галь Гадот.

Найбільший улов їй принесли зйомки в Американській сімейці: за один знімальний день, якщо вірити джерелам, Вергара отримувала по $ 500 тис.

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Головною конкуренткою Вергари стала Анджеліна Джолі. До звання найбагатшої актриси їй не вистачило близько 7,5 млн. Доходи Джолі видання оцінило в $ 35,5 млн. Примітно, що вона єдина в списку жінка, хто заробляє тільки за допомогою зйомок у фільмах. Найбільший чек Джолі принесла головна роль в супергеройському блокбастері Marvel Вічні. Студія за традицією не коментує, якого саме персонажа актриса буде грати.

П'яте місце посіла Меріл Стріп з $ 24 млн. У цьому році легенда екрану приєдналася до режисера Стівена Содерберга в комедії Нехай всі говорять, яка була продана HBO Max за $ 33 млн.

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Меріл Стріп

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Джерело: forbes
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