51-річна модель знялася у білизні Victoria's Secret: гарячі фото

Данська модель Хелена Крістенсен на своїй сторінці в інстаграмі порадувала фоловерів яскравим фото і відео в білизні від Victoria's Secret.

Невідомий оператор зняв кілька кадрів.

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На одному з них видно, як модель заворожує своєю яскравою ходою в халаті, під яким червона мереживна білизна. Підкреслює образ також червоний капелюшок На фото Крістенсен вже сидить на сходинках, як би вихваляючись красивою білизною.

"Ось і дочекалася я того моменту, коли мені вдалося попрацювати з найкращим фотографом у світі. Я приємно здивована і рада", – підписала пост Крістенсен. Раніше стало відомо, що Хелена випустить свою лінійку одягу разом з відомим брендом. Відомо, що принтом для виробів з нової колекції стали фотознімки рослин, автором яких є сама Хелена. Гортайте галерею:

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