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Коронавірус Великдень

Вікторія Бекхем показала, як вона виглядала в дитинстві

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Вікторія Бекхем - фото 1
Вікторія Бекхем / instagram

Днями свій 46-й день народження святкувала британська модельєрка Вікторія Бекхем. З нагоди свята вона вирішила поділитися з шанувальниками серією цікавих дитячих фото.

Іменитій дизайнерці доводиться святкувати свій день народження в особливих умовах самоізоляції.

І ще: Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом Бекхемом

Однак, судячи з усього, Вікторія Бекхем не розчаровується і цілком готова до нового формату свята. На особистій сторінці в Інстаграмі зірка опублікувала серію архівних дитячих фото.

"Сьогодні мій день народження. Можливо, найбільш незвичайний в моєму житті. Але я така щаслива бути в безпеці зі своєю сім'єю", – прокоментувала Вікторія Бекхем. Вона також зазначила, що в цей день поруч з нею не буде сина Брукліна, якого пандемія коронавірусу наздогнала в США разом з дівчиною Ніколою Пельтц.

Читайте також: Девід Бекхем наважився на різку зміну іміджу під час карантину: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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