Вікторія Бекхем показала, як виглядає у повсякденному житті

Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема Вікторія знову потрапила до об'єктивів папараці.

Британський дизайнер Вікторія Бекхем прибула до Нью-Йорку, оскільки вже зовсім скоро там стартує чоловічий Тиждень моди.

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Захід обіцяє знову зібрати найяскравіших представників світу моди і шоу-бізнесу. Для невеликої подорожі Вікторія одягла свої улюблені шкіряні обтягуючі штани. Поверх яких накинула довге бежеве пальто з білими лацканами. Доповнили образ елегантні білі закриті туфлі і недбала зачіска. А ось очі зірки приховували масивні сонцезахисні окуляри, мабуть, Вікі вирішила не привертати до себе зайвої уваги.

Тим часом старший син сімейства Бекхемів, 19-річний Бруклін, підтвердив слухи про роман з 21-річною моделлю Ханою Кросс.

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