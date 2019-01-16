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Для Вікторії Бекхем створили унікальну косметику, яка вас шокує

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Бекхем написала, що звернулася до німецького лікаря - фото 1
Бекхем написала, що звернулася до німецького лікаря / The Source

Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем похвалилася косметичним засобом на основі власної крові.

Про незвичну косметику Вікторія Бекхем повідомила в stories свого Instagram-аккаунта.

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Бекхем написала, що звернулася до німецького лікаря естетичної медицини Барбари Штурм. Лікар взяла у співачки кров і на основі її клітин створила зволожуючу сироватку для обличчя. Бекхем також написала, що залишила засіб на обличчі на всю ніч і дуже задоволена ефектом. За даними видання Daily Mail, сироватка марки Dr Barbara Sturm коштує більш як 1,5 тисячі доларів.

Для Вікторії Бекхем створили унікальну косметику, яка вас шокує - фото 301584

Для Вікторії Бекхем створили унікальну косметику, яка вас шокує - фото 301585

Для Вікторії Бекхем створили унікальну косметику, яка вас шокує - фото 301586

Днями 44-річна дизайнерка також влаштувала із своєю семирічною донечкою дівич-вечір і зводила її в салон краси. При цьому вона документувала етапи трансформації Харпер в "історіях" свого облікового запису Instagram.

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Джерело: dailymail
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