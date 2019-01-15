Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки

Відома модельєр і екс-учаcтниця групи Spice Girls Вікторія Бекхем з раннього дитинства привчає свою єдину дочку Харпер до догляду за собою і б'юті-процедур.

Днями 44-річна дизайнерка влаштувала із семирічною дівчинкою дівич-вечір і зводила її в салон краси. При цьому вона документувала етапи трансформації Харпер в "історіях" свого облікового запису Instagram.

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Зіркова мама з донькою відвідали стиліста по волоссю Люка Хершесона, який зробив 7-річній дівчинці нову стрижку – французький боб з чубчиком.

Судячи із задоволеного обличчя Харпер, їй новий образ також припав до душі.

Новий образ дочки Бекхемів

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