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Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки

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Вікторія Бекхем з дочкою Харпер - фото 1
Вікторія Бекхем з дочкою Харпер / instagram

Відома модельєр і екс-учаcтниця групи Spice Girls Вікторія Бекхем з раннього дитинства привчає свою єдину дочку Харпер до догляду за собою і б'юті-процедур.

Днями 44-річна дизайнерка влаштувала із семирічною дівчинкою дівич-вечір і зводила її в салон краси. При цьому вона документувала етапи трансформації Харпер в "історіях" свого облікового запису Instagram.

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Зіркова мама з донькою відвідали стиліста по волоссю Люка Хершесона, який зробив 7-річній дівчинці нову стрижку – французький боб з чубчиком.

Судячи із задоволеного обличчя Харпер, їй новий образ також припав до душі.

Новий образ дочки Бекхемів - фото 301475
Новий образ дочки Бекхемів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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