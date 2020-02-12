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У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото

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Абсолютно чорна сауна у Швеції - фото 1
Абсолютно чорна сауна у Швеції / Joao Morgado

Архітектори вирішили створити ідеальну чорну сауну на скелястому побережжі у Швеції. Тож мандрівникам, які на неї натраплять, справді пощастить! Це місце виглядає дуже круто!

Студія Matteo Foresti облаштувала на острові Вермде у Стокгольмському архіпелазі абсолютно чорну сауну. Ззовні це нагадує просту чорну коробку на невеликому схилі. До неї можна пройти по невеличкій стежині та оцінити вид, який відкривається на море.

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Як зізнається архітектор, простір більше нагадує камеру-обскуру, маленьку коробку, намальовану, щоб формувати вид на пейзаж. Всередині ж все викладено великими полірованими плитами, а розділяє сауну скляна перегородка, створюючи окремий простір для кухні та власне відпочинкової зони. Також є душ та вбиральня і розкішна тераса на даху будівлі.

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385580

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385581

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385582

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385583

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385584

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385586

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385585

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385587

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385588

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385589

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385590

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385591

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385592

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385593

У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото - фото 385594

Фото: Joao Morgado

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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