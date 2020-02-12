У Швеції біля моря побудували таємну сучасну сауну: фото

Архітектори вирішили створити ідеальну чорну сауну на скелястому побережжі у Швеції. Тож мандрівникам, які на неї натраплять, справді пощастить! Це місце виглядає дуже круто!

Студія Matteo Foresti облаштувала на острові Вермде у Стокгольмському архіпелазі абсолютно чорну сауну. Ззовні це нагадує просту чорну коробку на невеликому схилі. До неї можна пройти по невеличкій стежині та оцінити вид, який відкривається на море.

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Як зізнається архітектор, простір більше нагадує камеру-обскуру, маленьку коробку, намальовану, щоб формувати вид на пейзаж. Всередині ж все викладено великими полірованими плитами, а розділяє сауну скляна перегородка, створюючи окремий простір для кухні та власне відпочинкової зони. Також є душ та вбиральня і розкішна тераса на даху будівлі.

Фото: Joao Morgado

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