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Верховна Рада 1 вересня

Я Міліонер! DZIDZIO випустив новий довгоочікуваний хіт

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Прем'єра пісні DZIDZIO - фото 1
Прем'єра пісні DZIDZIO

Мегапопулярний DZIDZIO випустив запальну пісню "Я Міліонер". Також артист представив яскравий кліп на новинку. Зацініть свіжий хіт

Михайло Хома вже давно не тішив прем'єрами, тож шанувальники мегапопулярного і мегапозитивного артиста вже зачекались на нові хіти улюбленця. У свіженькому кліпі DZIDZIO хизується своїм фартом, адже він виграв у лотереї цілий "міліон"!

Це цікаво: DZIDZIO випустив запальний хіт із гуртом HighUp5

"Люди, хочете бути багатими – співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра – притягує гроші!" – закликає артист. Спробуйте цей лайфхак, а раптом подіє ;)

Дивитись онлайн новий кліп DZIDZIO – Я Міліонер:

Текст і слова пісні Дзідзьо – Я Міліонер

Опа-оп, гуляють всі
Йолки-палки, бо мені
Заканало-повезло
Виграв міліон в лото.
Реально це не сон,
Я виграв міліон
Від радості кричу,
пищу "Ура".

Приспів:

Скачу, тішуся, як слон
Бо я виграв міліон.
Ой супер-пупер я тепер.
Мі-мі-міліонер.
Скачу, тішуся, як слон
Бо я виграв міліон.
Ой супер-пупер я тепер.
Мі-мі-міліонер.

Я собі за міліон
Куплю модний тєлєфон
І пошлю всім смс
Я купляю Мерседес.
Реально це не сон,
Я виграв міліон
Від радості кричу,
пищу "Ура".

Приспів.

Ой, ха-ха, хі-хі
Всі завидають мені
Жаба давить всіх,
Бо я виграв бабок до фіга.
Реально це не сон,
Я виграв міліон
Від радості кричу,
пищу "Ура".

Приспів.

Нагадаємо, що DZIDZIO бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками 2019". Його партнеркою стала Яна Цибульська.

Я Міліонер! DZIDZIO випустив новий довгоочікуваний хіт - фото 351175

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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