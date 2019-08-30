Я Міліонер! DZIDZIO випустив новий довгоочікуваний хіт

Мегапопулярний DZIDZIO випустив запальну пісню "Я Міліонер". Також артист представив яскравий кліп на новинку. Зацініть свіжий хіт

Михайло Хома вже давно не тішив прем'єрами, тож шанувальники мегапопулярного і мегапозитивного артиста вже зачекались на нові хіти улюбленця. У свіженькому кліпі DZIDZIO хизується своїм фартом, адже він виграв у лотереї цілий "міліон"!

Це цікаво: DZIDZIO випустив запальний хіт із гуртом HighUp5

"Люди, хочете бути багатими – співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра – притягує гроші!" – закликає артист. Спробуйте цей лайфхак, а раптом подіє ;)

Дивитись онлайн новий кліп DZIDZIO – Я Міліонер:

Текст і слова пісні Дзідзьо – Я Міліонер

Опа-оп, гуляють всі

Йолки-палки, бо мені

Заканало-повезло

Виграв міліон в лото.

Реально це не сон,

Я виграв міліон

Від радості кричу,

пищу "Ура".

Приспів:

Скачу, тішуся, як слон

Бо я виграв міліон.

Ой супер-пупер я тепер.

Мі-мі-міліонер.

Скачу, тішуся, як слон

Бо я виграв міліон.

Ой супер-пупер я тепер.

Мі-мі-міліонер.

Я собі за міліон

Куплю модний тєлєфон

І пошлю всім смс

Я купляю Мерседес.

Реально це не сон,

Я виграв міліон

Від радості кричу,

пищу "Ура".

Приспів.

Ой, ха-ха, хі-хі

Всі завидають мені

Жаба давить всіх,

Бо я виграв бабок до фіга.

Реально це не сон,

Я виграв міліон

Від радості кричу,

пищу "Ура".

Приспів.

Нагадаємо, що DZIDZIO бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками 2019". Його партнеркою стала Яна Цибульська.

Читайте також: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова" в "Танцях з зірками"