З молотка пустять хот-род на базі 60-річного Ford F-600

У продажу з'явився хот-род на базі вантажівки Ford F-600. Остання ставка становить 25,5 тисяч доларів, а самі торги завершаться через місяць. Дивіться на цього монстра!

Зібраний у Бразилії у 1959 році Ford F-600 спочатку був укомплектований найпотужнішим двигуном у лінійці – 4,8-літровим восьмициліндровим Ford Y-Block.

Це цікаво: Суперкар перетворили на 600-сильний позашляховик: ефектні фото

Зараз 60-річний автомобіль приводиться у рух мотором 6V53T з шістьма циліндрами виробництва американської компанії Detroit Diesel, який працює у парі з чотириступінчастою трансмісією Allison. За словами продавця, максимальна швидкість хот-роду становить 88,5 кілометра на годину.

Рама вантажівки була посилена, для передньої підвіски використана чотирьохважільна схема, а ззаду збережена класична ресорна. Під час трансформації F-600 отримав підсилювач керма, нову гальмівну систему та 15-літровий паливний бак. У всій оптиці, крім фар, використані світлодіоди.

Однак у хот-роду не вистачає однієї важливої ​​деталі: спідометра. Продавець не пояснює, що з ним сталося і чому було вирішено не встановлювати новий. Замість цього він рекомендує майбутньому власнику користуватися спеціальним додатком на смартфоні – наприклад, навігатором Google Maps, який здатний визначати швидкість у реальному часі за допомогою GPS.

Раніше стало відомо, що у продаж виставлять унікальний родстер Ford McMullen 1932 року випуску. Найвідоміший хот-род у світі, який неодноразово ставив рекорди швидкості, пустять з молотка приблизно за 700 000 доларів.

Читайте також: Дивіться, як круто дрифтує екстремальна версія Ford Mustang Mach-E: відео