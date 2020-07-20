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Легендарний Ford Mustang Shelby GT350R продали за шалені гроші
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На виставці Original Spring Classic Mecum відбувся аукціон, головним лотом якого став легендарний Ford Mustang Shelby GT350R британського гонщика і гоночного інженера Кена Майлза. Авто 1965 року продане за рекордні 3,85 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим Mustang, який пішов з молотка.
Проданий екземпляр – найперший Shelby GT350R, який брав участь у гонках. Він оснащений мотором V8 потужністю 306 кінських сил і 446 Нм крутного моменту, який поєднується з чотириступінчастою механічною коробкою передач.
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Автомобіль отримав прізвисько Flying Mustang ("літаючий Мустанг") завдяки знімку, зробленому під час гонки: фотограф відобразив маслкар у той момент, коли всі чотири колеса відірвалися від асфальту. У 2010 році Shelby GT350R відреставрували і повернули йому первозданний вигляд.
До торгів, які пройшли в Індіанаполісі, найдорожчим Mustang залишався екземпляр, що з'явився у фільмі "Булліт" зі Стівом МакКвіном. Його пустили з молотка за 3,74 мільйона доларів.
Наприкінці минулого року на аукціон виставили репліку гоночного боліда Кена Майлза Ford GT40 з фільму "Форд проти Феррарі". Копію автомобіля-переможця гонки "24 години Ле-Мана", за кермом якої в кінострічці їздить виконавець ролі Кена Майлза, актор Крістіан Бейл, побудувало каліфорнійське ательє Superformance. На початку 2020 року репліку продали за 440 тисяч доларів.
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