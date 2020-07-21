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7 двигунів і дрифт-режим: представлено гоночний Ford Mustang Mach-E
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Спортивне підрозділ Ford Performance спільно з тюнінг-ательє RTR Vehicles представили гоночну модифікацію електричного кросовера Mustang Mach-E 1400. Спецверсія зможе брати участь у змаганнях по дрифту та гоночній серії NASCAR.
Спортивна модифікація Mustang Mach-E 1 400 сильно відрізняється від цивільної версії електрокросовера. "Заряджена" модель обладнана сімома електромоторами: три розташовані спереду, а чотири – ззаду.
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Також автомобіль отримав нікель-магнієво-кобальтову батарею місткістю 56,8 кіловат/годин. Сумарна віддача силової установки становить 1400 кінських сил. При цьому тягу можна гнучко розподілити між осями, або взагалі зробити кросовер моноприводним, тобто залишити провідними тільки передні або задні колеса.
Для полегшення Mustang Mach-E 1400 кузовні панелі електрокросовера виконали із пластику. Також, на автомобілі встановлено велике заднє антикрило, яке створює на швидкості 257 кілометрів на годину тонну притискної сили. Позашляховик також обладнаний системою рекуперації електроенергії, антипробуксовочною системою, що налаштовується, а також механічними гальмами і можливістю швидкої підзарядки під час піт-стопів.
За словами інженерів, Mustang Mach-E 1400 створений для участі в змаганнях з дрифту. Крім того, фахівці обіцяють виставити гоночну модель у змаганнях NASCAR. Вартість "зарядженої" модифікації електрокросовера поки не розкривається.
Раніше спортивний підрозділ Ford Perfomance опублікувало в соціальній мережі тизерне зображення спеціальної версії електричного Mustang Mach-E, який знятий під час дрифт-випробувань на треку.
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