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Використані захисні маски забруднили пляжі Гонконгу: промовисті фото
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Захищатися від коронавірусу потрібно правильно та відповідально. Принаймні це нам показують промовисті фото, зроблені на узбережжях пляжів Гонконгу. Там екоактивісти зібрали шалену кількість використаних захисних масок.
Екоактивісти стурбовані цим фактом, оскільки сміття такого роду неабияк загрожує життю морських мешканців і диких тварин.
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Більшість з 7,4 мільйона жителів Гонконгу протягом декількох тижнів щодня надягали одноразові маски у надії захиститися від коронавірусу. Ним заразилися 126 містян, з яких троє не вижило.
При цьому величезну кількість використаних масок НЕ утилізували належним чином, а замість цього викидали на морському узбережжі або у сільській місцевості. Однак морські мешканці можуть з легкістю сприйняти маски за їжу і загинути.
Екологічні групи Гонконгу, які борються з завалами морського сміття з материкового Китаю й інших країн, говорять, що використані маски ще більше посилили проблему. Крім того, вони можуть бути носіями інфекцій.
Маски зроблені з поліпропілену, який розкладається століттями, помітила Трейсі Рід, засновниця групи Plastic Free Seas у Гонконзі.
Гарі Стоукс, засновник екологічної групи Oceans Asia, розповів про величезні обсяги масок, які викидалися їх користувачами протягом останніх шести-восьми тижнів. Як волаючий приклад Стоукс навів ситуацію на ізольованих, незаселених островах Соко, які розташовані на південь від міжнародного аеропорту.
Спочатку екоактивіст виявив на 100-метровому пляжі 70 викинутих масок. А через тиждень він знайшов там ще 30 штук. Це дуже насторожує борців за чистоту довкілля. На інших пляжах в околицях міста спостерігається аналогічна ситуація.
Щоб привести пляжі у порядок, природоохоронні групи сьогодні організовують систематичні прибирання берегової лінії.
Густонаселений Гонконг роками боровся з пластиковими відходами. Культура харчування не вдома, фаст-фудів і їжі з собою сприяє забрудненню довкілля одноразовим пластиком. З 6 мільйонів тонн міських відходів, які потрапляють на звалище, переробляється близько 70 відсотків.
Як помітила Трейсі Рід, люди думають, що маскою вони захищають себе, але цей підхід егоїстичний. Захищати потрібно всіх, "викидаючи маску правильно".
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