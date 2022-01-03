Виконуйте на ліжку: ефективна вправа для максимально лінивих

Кожен із нас знає, що вилазити з ліжка взимку дуже і дуже лінь. Що вже говорити про потребу займатися спортом. Але, як виявилося, тренуватися можна навіть в ліжку. І ми розповімо, як це зробити.

Виконуйте цю вправу, щоб залучити м'язи преса, рук, ніг, задньої поверхні стегна, а також спини. І найцінніше те, що приділити їй, як каже Men's Health, можна усього кілька хвилин перед сном.

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Крок 1

Ляжте на живіт на ліжку або на підлозі – підійде будь-яка поверхня, на якій ви зможете витягнутися на повний зріст.

Крок 2

Витягніть прямі руки та ноги, руки покладіть долонями вниз. Напружте м'язи преса.

Крок 3

Зробіть глибокий вдих і підніміть прямі руки, торси та ноги. Затримайтеся на 5 – 10 секунд, повільно опустіться на ліжко. Повторіть кілька разів, поки не відчуєте втому в м'язах і моральне задоволення – адже ви знайшли час для бодай якоїсь фізичної активності.

Візьміть на озброєння цю вправу, які можна спокійно виконувати перед сном. Це дозволить не лише розслабити тіло, а й зробити відпочинок уночі міцнішим і кориснішим.

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