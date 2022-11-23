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Як не кинути заняття спортом: три головні поради

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Тренування / pumpmuscles

Почати тренуватися простіше, ніж не кинути заняття на півдорозі. Що ж робити тим, хто тільки "встав на лижі", щоби привести себе у форму?

Ми готові надати вам три ефективні поради, засновані на практиці, пише pumpmuscles.

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Різноманітність

Монотонність і нудьга – ці вороги здатні вбити навіть найпалкіше бажання займатися спортом. Навіть максимально закохані у пробіжки люди зізнаються, що без перемикання на інші види діяльності важко обходитися. Запишіться в зал на цікаві для вас заняття, наприклад, йогу. Або підкачайте руки, прес.

Гарне екіпірування

Зручний функціональний одяг значно полегшує тренувальний процес. Зверніть увагу на те екіпірування, в якому ви почуваєтеся комфортно під час занять. Для кожного виду спорту є умовні правила екіпірування. У тренажерному залі краще уникати дуже короткого та відкритого одягу – так вам буде комфортно при виконанні вправ.

Дисципліна

Люди, дисципліновані у своїх справах, теж пропускають тренування з необ'єктивних та надуманих причин. І зовсім не послідовні у питаннях їжі. Дисципліна – це набір відпрацьованих звичок і навичок, які, виконувані за шаблоном, призводять вас до одного й того ж очікуваного результату.

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Як не кинути заняття спортом

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