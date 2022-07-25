На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці види фізичного навантаження не приносять ніякої користі
-
- 1008
Нема прогресу? Тренування не приносять ефекту? Давайте відкинемо емоції та розсудимо, чому ваше тренування неефективне.
Перед вами три види активності, які є причинами відсутності прогресу у тренуваннях, пише m24.
Це цікаво: Секрет Роналду: що допомагає 36-річному футболісту залишатися у формі
Велоспорт
Це високошвидкісний спорт із використанням транспортного засобу, який не забезпечує людині абсолютно жодного захисту. Насправді велоспорт нічим не відрізняється від мотоспорту, хіба що трохи нижчою швидкістю, а всі ми знаємо, наскільки небезпечні мотоцикли. Існують способи зменшити ризик. Подбайте про своє екіпірування. Регулярно перевіряйте велосипед у досвідченого механіка.
Вправи для преса
Вправами на прес, як правило, називають тренування прямих м'язів живота за допомогою скручування або підйому корпусу на спеціальній лаві. Помилково вважати, що такі вправи допоможуть спалити жир. Насправді вправа просто зміцнює прямі м'язи живота. Так само як вправи для біцепсів зміцнюють біцепси, а не спалюють жир.
Планка
Планка настільки популярна, що її рекомендують як панацею від будь-яких проблем, у тому числі від зайвої ваги. Планка – справді чудова вправа, але для декого абсолютно марна. Вона зміцнює не кубики преса, а м'язи кора. Це група м'язів спини та живота, сідниць та стегон, які формують опору для тіла.
І ще: Що буде з вашим тілом, якщо регулярно займатися спортом
-
18:54ДСНС попереджає про грози та шквали 27 липня в Україні
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
17:52Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів
-
17:2327 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:51Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:21Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня
-
15:52Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
14:54Співак Панас Буйний випустив пісню "Оба-на!" з якою буде легше бити ворога
-
14:28Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
13:54Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+
-
13:23Двофакторна автентифікація: що це і як працює
-
12:57Крок за кроком: українські воїни показали, як випалюють ворогів – відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
-
11:55Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
11:22Віскі допомагає: прикордонники показали пухнастого колегу
-
10:56Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
10:29Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні
-
09:55Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті
-
09:27Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
08:54Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
08:29Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
- 25 липня
-
20:44Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"
- 21 липня
-
20:22Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер
-
16:53В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація
-
13:51Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення
-
10:29Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ