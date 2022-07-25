Ці види фізичного навантаження не приносять ніякої користі

Нема прогресу? Тренування не приносять ефекту? Давайте відкинемо емоції та розсудимо, чому ваше тренування неефективне.

Перед вами три види активності, які є причинами відсутності прогресу у тренуваннях, пише m24.

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Велоспорт

Це високошвидкісний спорт із використанням транспортного засобу, який не забезпечує людині абсолютно жодного захисту. Насправді велоспорт нічим не відрізняється від мотоспорту, хіба що трохи нижчою швидкістю, а всі ми знаємо, наскільки небезпечні мотоцикли. Існують способи зменшити ризик. Подбайте про своє екіпірування. Регулярно перевіряйте велосипед у досвідченого механіка.

Вправи для преса

Вправами на прес, як правило, називають тренування прямих м'язів живота за допомогою скручування або підйому корпусу на спеціальній лаві. Помилково вважати, що такі вправи допоможуть спалити жир. Насправді вправа просто зміцнює прямі м'язи живота. Так само як вправи для біцепсів зміцнюють біцепси, а не спалюють жир.

Планка

Планка настільки популярна, що її рекомендують як панацею від будь-яких проблем, у тому числі від зайвої ваги. Планка – справді чудова вправа, але для декого абсолютно марна. Вона зміцнює не кубики преса, а м'язи кора. Це група м'язів спини та живота, сідниць та стегон, які формують опору для тіла.

Ці види фізичного навантаження не приносять ніякої користі

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